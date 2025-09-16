Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Постачання снарядів із Чехії в Україну піддається критиці популістів перед виборами

16 вересня 2025, 16:59
Фото: ukrinform.ua
Колишній прем'єр-міністр Бабіш хоче скасувати ініціативу, але критики попереджають, що це зашкодить як Празі, так і Києву.

Успішна ініціатива Чехії з постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України опинилася під прицілом критики з боку популістської партії ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборів у жовтні.

Про це повідомляє Politico.

Лідер ANO та колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш назвав ініціативу "гнилою", зазначивши, що вона занадто дорога для платників податків і буде скасована у разі його повернення до влади. Його заступник Карел Гавлічек додав, що постачання боєприпасів має регулюватися на рівні НАТО через "сумнівних постачальників і низьку якість".

Уряд на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою захищає програму, наголошуючи на її стратегічному значенні. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський попередив, що будь-яке припинення ініціативи стане "подарунком для путіна" та поставить під загрозу безпеку Європи. Президент Чехії Петр Павел зазначив, що завдяки програмі росія втратила свою десятирічну перевагу в артилерійських боєприпасах.

Ініціатива передбачає збір пожертв від західних країн та закупівлю снарядів на світовому ринку для передачі в Україну. Минулого року Чехія координувала доставку 1,5 мільйона снарядів за підтримки 14 країн, а цього року планується передати 1,8 мільйона. Керівник Міжурядового агентства з питань оборонного співробітництва Алеш Витечка підкреслив, що уряд намагається бути максимально прозорим, хоча частину даних доводиться приховувати з міркувань безпеки.

Попри успіх програми, частина чеських виборців підтримує критику ANO: за червневим опитуванням Stem, 49% вважають, що допомога Україні є надмірною. Водночас уряд наголошує, що ініціатива дозволяє підтримувати Україну без надмірного фінансового навантаження для Чехії.

Нагадаємо, партія ANO чеського мільярдера та експрем'єра Андрея Бабіша збільшує перевагу над основними правлячими партіями країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 3-4 жовтня. У нижній палаті парламенту отримають місця сім груп, хоча жодна не отримає більшості.

вибориЧехіявійна в Україніснаряди

