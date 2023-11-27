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ПОЛІТИКА

Потенційний кандидат у президенти рф вважає, що не можна звинувачувати всіх росіян за дії влади

27 листопада 2023, 21:14
Потенційний кандидат у президенти рф вважає, що не можна звинувачувати всіх росіян за дії влади
з вільних джерел
Вона закликає закінчити війну якнайшвидше.

40-річна Катєріна Дунцова, яка в листопаді заявила про намір балотуватися в президенти росії в 2024 році, вважає, що не можна звинувачувати всіх росіян за дії російської влади. Яку вони самі вибирали і вже давно могли повалити.

"Коли в Європі та США кажуть, що росія та росіяни – це путін, це неправильно. Я не прихильник колективної вини", – сказала Дунцова у розмові про війну з агентством Reuters.

"Рішення ухвалювалося не всіма людьми, які живуть у цій країні", – додала вона.

Дунцова народилася у Красноярську та живе у провінційному місті Ржев Тверської області. Раніше вона працювала журналісткою на регіональному телебаченні. Розлучена, виховує трьох дітей.

Дунцова стверджує, що "не є пішаком, який використовують для легітимізації виборів", і висловила сподівання, що буде проведено другий тур. Вона заперечує будь-які зв'язки з Кремлем.

"Ні кремль, ні олігархи, ні великий бізнес мене не підтримують", – заявила вона, додавши, що не є і "агентом ЦРУ".

Щоб бути допущеною до виборів, Дунцовій необхідно зібрати 300 тисяч підписів. Державні російські ЗМІ її ігнорують, хоча це також може бути частиною плану.

Потенційний кандидат у президенти РФ вважає, що влада має звільнити політичних в'язнів, серед яких Алєксандра Скочілєнко, Андрєй Півоваров, Ілля Яшин, Владімір Кара-Мурза та Алєксєй Навальний.

Крім того, вона критикує російську "вертикаль влади", поступове законодавче обмеження прав людини, недостатність повноважень у парламента та те, що росія знову ізолюється від світу.

війна в Українірф тероризмВибори рф

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