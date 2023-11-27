Потенційний кандидат у президенти рф вважає, що не можна звинувачувати всіх росіян за дії влади
40-річна Катєріна Дунцова, яка в листопаді заявила про намір балотуватися в президенти росії в 2024 році, вважає, що не можна звинувачувати всіх росіян за дії російської влади. Яку вони самі вибирали і вже давно могли повалити.
"Коли в Європі та США кажуть, що росія та росіяни – це путін, це неправильно. Я не прихильник колективної вини", – сказала Дунцова у розмові про війну з агентством Reuters.
"Рішення ухвалювалося не всіма людьми, які живуть у цій країні", – додала вона.
Дунцова народилася у Красноярську та живе у провінційному місті Ржев Тверської області. Раніше вона працювала журналісткою на регіональному телебаченні. Розлучена, виховує трьох дітей.
Дунцова стверджує, що "не є пішаком, який використовують для легітимізації виборів", і висловила сподівання, що буде проведено другий тур. Вона заперечує будь-які зв'язки з Кремлем.
"Ні кремль, ні олігархи, ні великий бізнес мене не підтримують", – заявила вона, додавши, що не є і "агентом ЦРУ".
Щоб бути допущеною до виборів, Дунцовій необхідно зібрати 300 тисяч підписів. Державні російські ЗМІ її ігнорують, хоча це також може бути частиною плану.
Потенційний кандидат у президенти РФ вважає, що влада має звільнити політичних в'язнів, серед яких Алєксандра Скочілєнко, Андрєй Півоваров, Ілля Яшин, Владімір Кара-Мурза та Алєксєй Навальний.
Крім того, вона критикує російську "вертикаль влади", поступове законодавче обмеження прав людини, недостатність повноважень у парламента та те, що росія знову ізолюється від світу.