Повільна реакція путіна на ситуацію на Курщині може стати випробуванням терпіння його прихильників

Але російські еліти не висловлюють невдоволення відкрито.

Швидке та успішне вторгнення ЗСУ у Курську область змушує прихильників російського президента рф Володимира путіна непокоїтися і сумніватися в його підтримці.

Про це повідомляє агенція AP.

"За 24 роки свого правління путін показував себе єдиною людиною, яка може гарантувати безпеку і стабільність росії, проте цей образ постраждав з початком війни, зокрема після збройного заколоту Євгена Пригожина і теракту в московському концертному залі і нарешті - Курська операція ЗСУ", - йдеться в матаріалі.

Видання зазначає, що в той час як державне телебачення забезпечує, як і раніше, сильну підтримку путіна, попрри на невдачі, такі як вторгнення в Курськ, складно оцінити думку його ключового електорату - російської еліти.

Експерта з Євразійського центру Карнегі Катерина Шульман вважає, що путін залежить від їхнього схвалення.

"Вони цілодобово думають про те, вигідний їм статус-кво чи ні", - додала вона.

Від початку війни життя цих еліт стало точно гіршим, а не кращим. Проте багато хто збагатився на війні, у них стало менше місць, де можна витратити свої гроші через санкції Заходу.

Питання, яке вони ставлять собі про путіна, сказала Шульман, "чи є старий все ще активом або вже тягарем".

Співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Найджел Гулд-Девіс вважає, що російські еліти наразі перебувають у стані "незадоволеної згоди", але бояться того, хто переможе, якщо почнеться боротьба за лідерство.

Аналітики кажуть, що вони можуть сподіватися, що реакція путіна на події в Курську відповідає шаблону, в якому він спочатку повільно реагує на кризу, перш ніж в кінцевому підсумку бере гору.

З придушенням внутрішнього інакомислення і з твердим контролем над ЗМІ путін може дозволити собі прийняти "абсолютно цинічне" рішення ігнорувати те, що відбувається в Курській області, сказала Шульман.

А от науковий співробітник і директор Програми Карнегі Юджин Румер вважає, що влада путіна "навряд чи ослабне в результаті цього приниження", оскільки вся політична і військова вертикаль влади в росії є співучасником його війни і несе загальну відповідальність за цю катастрофу.

Але в міру того, як Україна нарощує наступ, Кремлю може стати складно ігнорувати численні наслідки війни. Ключове питання, сказав Гулд-Девіс, полягає в тому, що станеться, якщо російська еліта дійде висновку, що війну "неможливо виграти або якщо вона ніколи не закінчиться, поки путін при владі".