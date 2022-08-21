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Працівникам урядового кварталу наступного тижня рекомендували працювати дистанційно

Співробітникам апарату ВР та інших установ в урядовому кварталі наступного тижня рекомендували працювати дистанційно через підвищену ракетну небезпеку.
Працівникам урядового кварталу наступного тижня рекомендували працювати дистанційно Слово і Діло

Про це повідомляє УНН.

"Дійсно, працівникам апарату ВР рекомендували працювати дистанційно наступного тижня у зв‘язку із підвищеною ракетною небезпекою. Щоправда у зв‘язку із приїздом депутатських делегацій працівники відповідних відділів будуть офлайн", - повідомило джерело.

Раніше повідомлялось, що російські пропагандисти лякають ударами по Києву.

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21 08 2022 18:03
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