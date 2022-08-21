НОВИНИСпівробітникам апарату ВР та інших установ в урядовому кварталі наступного тижня рекомендували працювати дистанційно через підвищену ракетну небезпеку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Працівникам урядового кварталу наступного тижня рекомендували працювати дистанційно
Слово і Діло
Про це повідомляє УНН.
"Дійсно, працівникам апарату ВР рекомендували працювати дистанційно наступного тижня у зв‘язку із підвищеною ракетною небезпекою. Щоправда у зв‘язку із приїздом депутатських делегацій працівники відповідних відділів будуть офлайн", - повідомило джерело.
Раніше повідомлялось, що російські пропагандисти лякають ударами по Києву.
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