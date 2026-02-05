Прем'єр Польщі Дональд Туск прибув до Києва

До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

На залізничному вокзалі польського прем'єра зустріч міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Візит був анонсований заздалегідь.

"У наступні декілька днів я буду в Києві за ініціативою Володимира Зеленського. У цей драматичний час Україна не повинна залишатися сама", – заявив Туск 2 лютого.

Це не перший візит Дональда Туска до України. Свій перший закордонний візит на посаді голови уряду він зробив саме до України, а також приїжджав у День соборності.

Дональд Туск послідовно підтримує Україну і бере участь в "коаліції охочих".