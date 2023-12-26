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Прем'єр Вірменії повідомив, що зосередиться на економіці, а не політиці як голова ЄАЕС у 2024 році

26 грудня 2023, 10:41
Прем'єр Вірменії повідомив, що зосередиться на економіці, а не політиці як голова ЄАЕС у 2024 році
Фото: з відкритих джерел
Пашинян каже, що планує поставити економічну співпрацю вище від будь-яких "політичних амбіцій" членів Євразійського економічного союзу.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян  заявив, що планує поставити економічну співпрацю вище від будь-яких "політичних амбіцій" членів Євразійського економічного союзу, коли в 2024 році прийме ротаційне головування в ЄАЕС, де провідну роль відіграє росія.

Про це Пашинян заявив у російському Санкт-Петербурзі, де взяв участь у засіданні ради ЄАЕС, до якого також входять Казахстан, білорусь і Киргизстан.

Зазвичай тісні відносини Вірменії з москвою останніми роками загострилися після низки розбіжностей, включаючи критику Єреваном росії за недостатню підтримки тоді, коли Азербайджан цього року повернув населений етнічними вірменами сепаратистський регіон Нагірний Карабах.

Прем’єр Вірменії заявляв, що Єреван був змушений переглянути відносини з іншими країнами і шукати нових партнерів у сфері безпеки через дії росії. Він наголосив, що москва не змогла виконати свої союзницькі зобов’язання перед Вірменією у конфлікті в Нагірному Карабаху, і заявив, що не бачить жодних переваг у присутності російських військових баз на території країни.

економікаВірменіявійна в Україніросія окупантиПашинян

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