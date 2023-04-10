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Президент Бразилії хоче обговорити війну в Україні зі Сі Цзіньпіном – The Guardian

10 квітня 2023, 16:16
Президент Бразилії хоче обговорити війну в Україні зі Сі Цзіньпіном – The Guardian
Джерело: ria
Переговори двох лідерів відбудуться під час візиту Лули да Сілви в Китай.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва цього тижня проведе переговори з главою КНР Сі Цзіньпіном. Однією з тем обговорень стане війна в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра, повідомляє The Guardian.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 14 квітня.

"Вони поговорять про війну в Україні", – заявив глава бразильського МЗС.

При цьому очікується, що президент Бразилії хоче просунути свою пропозицію щодо посередницьких переговорів щодо припинення війни в Україні.

 

 

 

бразиліяСі Цзіньпінпереговоримирвійна в Україні

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