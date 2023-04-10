Президент Бразилії хоче обговорити війну в Україні зі Сі Цзіньпіном – The Guardian

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва цього тижня проведе переговори з главою КНР Сі Цзіньпіном. Однією з тем обговорень стане війна в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра, повідомляє The Guardian.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 14 квітня.

"Вони поговорять про війну в Україні", – заявив глава бразильського МЗС.

При цьому очікується, що президент Бразилії хоче просунути свою пропозицію щодо посередницьких переговорів щодо припинення війни в Україні.