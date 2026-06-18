Президент Фінляндії не вірить у напад росії на країни НАТО найближчим часом

Стубб не вірить у демократичне майбутнє рф і прогнозує ще 3-4 місяці війни.

Президент Фінляндії Александр Стубб відкидає занепокоєння, зокрема з боку Швеції, щодо того, що росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю шведському виданню Hufvudstadsbladet.

Коментар стосувався заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що росія може спробувати перевірити на міцність п'яту статтю НАТО найближчим часом. "Я категорично не згоден. Мета росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися", – підкреслив Стубб.

Президент додав, що не вірить у намір росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше три-чотири місяці.

При цьому Стубб не вірить у можливість демократичної та відкритої росії в майбутньому, припустивши, що рф надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас він наголосив, що стабільна та безпечна росія має вирішальне значення для Фінляндії.