Президент Ірану відвідає Пакистан, щоб обговорити посилення співпраці

Пезешкіан планує зустрітися зі своїм пакистанським колегою Асіфом Алі Зардарі , а також з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом, міністром закордонних справ Пакистану та спікером національних зборів.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан має прибути до Ісламабаду у Пакистані у вівторок, 23 червня, для обговорення посилення співпраці в галузі безпеки, торгівлі та інших сферах.

Пезешкян планує зустрітися зі своїм пакистанським колегою Асіфом Алі Зардарі , а також з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом, міністром закордонних справ Пакистану та спікером національних зборів. За даними Міністерства закордонних справ Пакистану, це буде другий візит Пезешкіана до Ісламабаду на посаді президента.