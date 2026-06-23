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Президент Ірану відвідає Пакистан, щоб обговорити посилення співпраці

23 червня 2026, 11:55
Президент Ірану відвідає Пакистан, щоб обговорити посилення співпраці
Фото: EPA/UPG
Пезешкіан планує зустрітися зі своїм пакистанським колегою Асіфом Алі Зардарі , а також з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом, міністром закордонних справ Пакистану та спікером національних зборів.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан має прибути до Ісламабаду у Пакистані у вівторок, 23 червня, для обговорення посилення співпраці в галузі безпеки, торгівлі та інших сферах.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Пезешкян планує зустрітися зі своїм пакистанським колегою Асіфом Алі Зардарі , а також з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом, міністром закордонних справ Пакистану та спікером національних зборів. За даними Міністерства закордонних справ Пакистану, це буде другий візит Пезешкіана до Ісламабаду на посаді президента.
 
За даними Пакистану, під час візиту планують обговорити дипломатичні зобов'язання, а також регіональні та міжнародні події, що становлять взаємний інтерес. Сторони також розглянуть питання поглиблення співпраці у  торгівлі, енергетиці, безпеці кордонів, міжособистісних обмінів та регіональних зв'язків.
 
Великі райони Ісламабаду заблоковані через візит Пезешкіана. Маршрути, що ведуть до району, де розташовані головні центральні урядові установи, були закриті з міркувань безпеки. Уряд також оголосив про перехід на роботу з дому для більшості департаментів у цій "червоній" зоні.
 
Пакистан та Іран мають давні зв'язки. Дві країни мають спільний кордон протяжністю приблизно 900 кілометрів та змішану економічну співпрацю з періодичними зіткненнями через бойовиків, що діють на їхньому спільному кордоні.
 
Енергетика вже давно є центральною частиною відносин, а давно відкладене будівництво газопроводу Іран-Пакистан частково затримується через побоювання Пакистану порушити давні санкції США.

 

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