Президент Польщі назвав росію постійною загрозою для Європи

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає росію для Європи - як і було багато років до вторгнення в Україну. А єдиним, хто може впоратися із цією загрозою, Навроцький вважає президента США Дональда Трампа.

Про це Навроцький заявив в інтерв'ю британському BBC.

Зокрема Навроцький заявив, що Польща "не знає іншої росії, окрім агресивної". російському диктатору владіміру путіну не можна довіряти.

"Ми в Польщі не знаємо іншої росії, окрім агресивної. Не кажучи вже про царську росію, білу росію, більшовицьку росію чи сьогоднішню путінську росію - вона завжди є загрозою для Польщі, для Європи, для Східно-Центральної Європи", - сказав президент.

Навроцький додав, що оскільки росія залишається загрозою для Європи, єдиним, хто може зупинити цю загрозу, є президент США. Навроцький закликав Європу "зробити все можливе", щоб підтримати Трампа в його зусиллях щодо стримування рф та припинення війни в Україні.

"росія все ще є загрозою для Європи. І Дональд Трамп сьогодні є єдиним лідером, який може вирішити цю проблему, і ми повинні підтримувати його в цьому процесі", - резюмував він.

Нагадаємо, Львів у ніч проти п’ятниці, 9 січня, під час комбінованого російського обстрілу вперше в історії зазнав удару балістичною ракетою.