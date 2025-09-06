Президент США анонсував G20 у Маямі та згадав можливу участь путіна й Сі

Америка прийме саміт G20 вперше за 20 років.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році проходитиме у місті Маямі штату Флорида. Він допустив запрошення на нього лідерів росії та Китаю.

Про це президент США заявив під час пресконференції у Білому домі 5 вересня.

Америка прийме саміт G20 вперше за 20 років. Він відбудеться у гольф-клубі Trump National Doral.

На запитання журналіста, чи запросить Трамп країну-агресора росію та Китай взяти участь у саміті Великої двадцятки, він відповів, що «подумає над цим».

"Це цікаво, я про це не думав. Я трохи поміркую над цим", — сказав американський лідер.

Він заявив, що російський диктатор владімір путін може бути присутнім на зустрічі, наприклад, як спостерігач. Водночас Трамп припустив, що "йому буде нецікаво в такій ролі".

Також Трамп повідомив, що запросить на саміт Польщу.

"Ми запросимо Польщу, я вже надіслав їм запрошення, вони чудові. Чудовий новий лідер", — сказав президент США, маючи на увазі новообраного президента Польщі Кароля Навроцького.

росія та Китай є членами G20, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну путін пропустив саміт 2023 року в Нью-Делі та зустріч 2024 року в Ріо-де-Жанейро, відправивши туди міністра закордонних справ Сергія Лаврова, пише CNN.

Водночас Сі Цзіньпін був присутній на торішньому саміті в Бразилії.