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Президент Євроради пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС

21 листопада 2023, 18:09
Президент Євроради пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС
Фото з вільного доступу
Він назвав три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні.

Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це він сказав журналістам після переговорів з президентами обох держав у Києві, передає "Європейська правда".

За словами Мішеля, шлях України і Молдови до вступу в Євросоюз був однією з тем переговорів з Володимиром Зеленським та Маєю Санду. 

"Шановні президенти Зеленський і Санду, дорогі громадяни України та Молдови, запевняю, я не втрачу жодного шансу, щоб задовольнити ваш законні амбіції та очікування", – заявив президент Євроради.

Мішель наголосив, що зараз мова йде не про сам вступ, а про початок тривалого процесу, який "сповнений вимог і часом приносить розчарування". Також очільник Євроради нагадав, що країнам потрібно буде виконати чимало завдань, зокрема, у питанні верховенства права, але перший крок має бути зроблений саме зараз.

"Я зроблю все, щоби переконати 27 колег (лідерів держав-членів ЄС), що нам потрібне позитивне рішення у грудні", – заявив Мішель.

Він озвучив три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні:

  • Мішель вважає, що початок переговорів про вступ України і Молдови до ЄС "буде сигналом європейським громадянам, що ми опікуємося їхньою безпекою і добробутом", оскільки, на його переконання, розширення дозволить зробити Європу безпечнішою і багатшою;
  • також це буде сигналом для громадян України та Молдови, що ми ЄС надійним партнером, що "ми серйозні і що ми тримаємо слова";
  • початок переговорів з Україною, яка зазнала російського вторгнення, "буде сигналом для Кремля та для всіх у світі, хто хоче підірвати світовий порядок".
переговоривійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

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