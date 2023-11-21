Президент Євроради пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС

Він назвав три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні.

Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це він сказав журналістам після переговорів з президентами обох держав у Києві, передає "Європейська правда".

За словами Мішеля, шлях України і Молдови до вступу в Євросоюз був однією з тем переговорів з Володимиром Зеленським та Маєю Санду.

"Шановні президенти Зеленський і Санду, дорогі громадяни України та Молдови, запевняю, я не втрачу жодного шансу, щоб задовольнити ваш законні амбіції та очікування", – заявив президент Євроради.

Мішель наголосив, що зараз мова йде не про сам вступ, а про початок тривалого процесу, який "сповнений вимог і часом приносить розчарування". Також очільник Євроради нагадав, що країнам потрібно буде виконати чимало завдань, зокрема, у питанні верховенства права, але перший крок має бути зроблений саме зараз.

"Я зроблю все, щоби переконати 27 колег (лідерів держав-членів ЄС), що нам потрібне позитивне рішення у грудні", – заявив Мішель.

Він озвучив три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні: