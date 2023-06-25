Прігожин звернувся до видання Politico з проханням про допомогу в оснащенні ПВК "Вагнера" винищувачами F-35

Такою була відповідь на прохання "дати коментар".

Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Прігожин звернувся до американського видання Politico з проханням про допомогу в оснащенні своєї приватної армії винищувачами Lockheed Martin F-35.

Про це полвідомляє Politico.

Видання звернулося до російського злочинця в рамках одного з розслідувань. Воно знайшло докази того, що виробник російської гвинтівки Orsis T-5000 придбав боєприпаси в американської компанії. Цією зброєю користуються терористи з ПВК "Вагнера", тому подібне питання було поставлене Прігожину.

У голосовому повідомленні, надісланому у відповідь на запит про коментар, Прігожин попросив допомоги в отриманні американських снайперських гвинтівок, кулеметів і гранатометів.

"Я прошу вас поговорити з вашими контактами, щоб ми могли отримати ці поставки", — сказав Прігожин, відповідаючи на питання.

"У мене до вас ще одне прохання. Отже: F-35. Якщо це можливо, як ми обговорювали раніше, закупити постачання через Нову Зеландію. Можливо, їм знадобиться дозаправка на Гаваях, але я не передбачаю проблем", - сказав Прігожин.

Раніше повідомлялося, заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чон Іль на зустрічі з російським послом 25 червня заявив, що підтримує будь-яке рішення російського керівництва щодо нещодавнього заколоту Прігожина.