Програма ленд-лізу в стилі Другої світової війни могла б відвести Україну від краю прірви

Європа має переорієнтувати тиск часу із Зеленського на путіна, адже він у слабшій позиції, ніж припускає Трамп.

Диктор рф Володимир путін знаходиться в гіршому становищі, ніж думає президент США Дональд Трамп і Євросоюз може допомогти українському президенту Володимиру Зеленському змусити кремль припинити війну.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Екс посол Великої Британії у Вашингтоні і колишній радник з національної безпеки Кім Дарроч та перший посланник Великої Британії з питань зміни клімату з 2006 до 2012 року Джон Ештон вважає, що оголосивши про розробку власного мирного плану щодо України, Європа почала визначати свою роль у цій війні.

Європа має піти далі, надавши Зеленському вихід із дилеми, в яку його поставила перепалка в Овальному кабінеті.

Поки що немає жодних свідчень, що путін відмовився від своєї мети - повного контролю над Україною, але в обмін на ілюзію захисту від путіна Трамп погрожує порушити економічний суверенітет України, і якщо Зеленський виступить проти обох, то ризикує втратити все.

Головна мета Трампа це домогтися припинення вогню за будь-яку ціну, але це був би несправедливий мир, який не може тривати довго.

Однак путін перегрупується і знову нападе і при цьому Трамп хоче отримати доступ до корисних копалин України. На його думку, присутність американського бізнесу сама по собі стримуватиме російську агресію.

В цих умовах Зеленському потрібна нова карта для гри і союзники в Європі можуть дати таку карту, адже європейські банки мають у своєму розпорядженні майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Вони вже надають Україні кредити, забезпечені відсотками від цих активів, але досі не мобілізували сам капітал, а тепер настав час зробити це.

Загроза конфіскації активів, якщо путін порушить перемир'я, не найкраща ідея. Зеленському потрібні гроші сьогодні, а не завтра. Сильна оборона - найпотужніший стримувальний фактор. Конфіскація активів, з урахуванням необхідного результату, була б не найефективнішим варіантом використання коштів. Це була б непотрібна здача моральних позицій, чим путін і скористається. Зеленському все одно знадобиться зброя США. Поки Трамп залишається на боці президента рф, то він може заблокувати купівлю зброї на конфісковані гроші.

Було б розумніше надати Україні активи в кредит під зобов'язання, що після встановлення міцного миру Україна поверне їх рф, як Британія повернула кредити США після Другої світової війни. Ці кошти потрібно використати для забезпечення стійких поставок зброї та матеріальних засобів, підвищення здатності України до самоозброєння та підтримки економічного відновлення.

Таким чином, Зеленський міг би протистояти втраті підтримки з боку США. Ризик військового краху знизиться, і він зможе укласти з Трампом вигіднішу угоду. Йому все одно доведеться піти на поступки в мирному процесі, але в цьому разі на путіна також будуть тиснути з метою змусити його піти на поступки. При цьому можливість повернення заморожених активів може стати додатковим стимулом.

Восени 2024 року ми писали, що НАТО, ймовірно, переживе Трампа, але за певну ціну.