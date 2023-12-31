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"путін має зізнатися росіянам про ціну за війну в Україні" – США в ООН

31 грудня 2023, 10:59
Фото: Укрінформ
Пересічні росіяни також несуть на собі тягар жорстокої війни кремля.

російський диктатор путін має напряму сказати росіянам про те, яку насправді вони сплачують ціну за війну в Україні, а також які економічні перспективи чекають росію через агресію кремлівського режиму.

Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі,  пише Укрінформ. 

"Пересічні росіяни також несуть на собі тягар жорстокої війни кремля. Так само як відкрито це питання обговорюємо ми в цій залі, путін також має бути чесним зі своїм народом щодо справжньої та висхідної ціни його війни", - підкреслив представник США.

Він зауважив, що ціна війни для росіян - це не лише сотні тисяч смертей на полі бою, розірвані сім’ї та безліч тих, хто був вимушений втекти за кордон від путінського режиму.

"Це також похмуре економічне майбутнє для тих, хто залишився", - зазначив дипломат.

Представник місії США при ООН вкотре резюмував, що саме путін несе відповідальність за такі наслідки.

"Це війна за його вибором, яка має на меті захоплення суверенної території іншої держави-члена ООН",- додав Келлі.

війна в Україніросія окупантиПутінООНСША

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