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путін помиляється: він не зможе пережити Україну та її західних партнерів – глава Пентагону

03 грудня 2023, 11:57
путін помиляється: він не зможе пережити Україну та її західних партнерів – глава Пентагону
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Україна має величезне значення для Америки і для всього світу з чотирьох причин.

путін вважає, що він може пережити українців, але він помиляється.

Про це заявив  міністр оборони США Ллойд Остін під час промови на Форумі національної оборони імені Рейгана.

"Зараз, попри свою ізоляцію, путін вірить, що зможе переломити українців. Але він помиляється. кремль веде несправедливу імперську агресію, але Україна веде оборонну війну за національне виживання. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу. путін думає, що зможе пережити нас. Він вважає, що наша коаліція розпадеться, а наша демократія розіб’ється. Але путін знову помиляється", – сказав Остін.

Очільник Пентагону також заявив, що Україна має величезне значення для Америки і для всього світу з чотирьох причин.

  • війна путіна становить серйозну і пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами.
  • путінська агресія є чітким викликом для НАТО.
  • навмисна жорстокість Кремля є атакою на спільні цінності, демократії та порядності.
  • війна путіна – це фронтальний наступ на міжнародний порядок, заснований на правилах.

"Тож результат цієї боротьби визначатиме глобальну безпеку на десятиліття вперед. І ми не можемо відсиджуватися збоку", – зазначив Остін.

Він уточнив, що президент США Джо Байден поставив чітку мету: Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка зможе захистити себе сьогодн і стримати російську агресію в майбутньому.

 

війна в Україніросія окупантиПутінПентагон

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