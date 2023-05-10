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путін скасував візи для громадян Грузії і дозволив польоти російським авіакомпаніям. У Тбілісі відреагували

10 травня 2023, 15:15
путін скасував візи для громадян Грузії і дозволив польоти російським авіакомпаніям. У Тбілісі відреагували
Джерело: armyinform
Президентка Грузії назвала дії путіна "неприпустимими", поки він веде жорстоку війну в Україні та окуповує Грузію.
президент рф владімір путін підписав укази про скасування візового режиму для громадян Грузії та пряме авіасполучення з цією країною.

Про це йдеться на  порталі правової інформації рф.

Згідно з указом, від 15 травня 2023 року громадяни Грузії в'їжджатимуть та виїжджатимуть з рф без оформлення віз на підставі чинних документів, що посвідчують особу. Виняток становлять "громадяни, які в'їжджають до з метою здійснення трудової діяльності або терміном понад 90 днів, зокрема з метою здобуття освіти".

Іншим указом скасовується заборона на повітряні перевезення із росії до Грузії, запроваджені указом від 21 червня 2019 року.

Як повідомлялося, росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 року після інциденту за участю депутата держдуми Сергія Гаврилова. За указом президента росії, російським авіакомпаніям тимчасово заборонено здійснювати повітряні перевезення в Грузію. Мінтранс рф зі свого боку ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до росії.

Тим часом, Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування путіним візового режиму провокацією.

"Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію!" - написала вона у Twitter.

Варто зазначити, що для громадян росії у Грузії діє безвізовий режим, але, згідно із соцопитуваннями, більшість громадян цієї країни виступає за запровадження віз для росіян.

 

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