путін встановлює покаральні умови миру для України: Документ з 2022 року викриває його плани

Проєкт мирної угоди, розроблений невдовзі після вторгнення росії, свідчить про те, що Україна опинилася перед загрозою перетворення на кастровану державу.

російський диктатор путін публічно натякнув, що він був би відкритий до обговорення питання про припинення війни в Україні на умовах москви. Контури угоди, яку, ймовірно, він хоче укласти, можна побачити в проєкті мирного договору, складеному російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У документі, датованому 15 квітня 2022 року, описується, як учасники переговорів по обидва боки прагнули покласти край бойовим діям, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках", заборонивши їй відновлювати свої збройні сили за підтримки Заходу і залишивши Крим під фактичним контролем росії.

Зрештою домовитися не вдалося. Масштаби російських військових злочинів в Україні стали очевидними, військове становище України покращилося, і Захід став постачати зброю для підтримки Києва.

Сьогодні Україна заявляє, що не почне мирних переговорів, поки росія не виведе війська з країни. Два роки війни озлобили українську громадську думку проти будь-якої мирної угоди, а президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яке припинення бойових дій просто дасть змогу росії переозброїтися і краще атакувати Україну надалі.

У проєкті угоди йдеться про те, що Україні, незважаючи на можливість вступу до ЄС, не буде дозволено вступати у військові союзи, такі як НАТО. На українську землю не допускатиметься іноземна зброя. Збройні сили України будуть скорочені до певного розміру. росія прагнула обмежити все - від чисельності військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет.

Кримський півострів, уже окупований росією, залишиться під впливом москви і не вважатиметься нейтральним. москва також наполягала на тому, щоб російська мова діяла нарівні з українською в уряді та судах, що, згідно з проектом документа, не було підтримано Києвом.

Питання про майбутнє сходу України, захопленої й окупованої росією 2014 року, не було включено до проєкту, залишивши його на розсуд путіна і Зеленського під час особистих переговорів.

Проєкт договору з Україною передбачав заборону на іноземну зброю, "включно з ракетною зброєю будь-якого типу, збройними силами і формуваннями". москва хотіла, щоб чисельність Збройних сил України становила 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських знарядь. Українські переговорники хотіли мати 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків і 1900 артилерійських знарядь, ідеться в документі. росія хотіла, щоб дальність дії українських ракет була обмежена 40 кілометрами.

У грудні американське видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що російський диктатор владімір путін нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України і почати переговори.

У публікації йшлося, що за словами двох близьких до кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали путін також посилав роком раніше - восени 2022 року.