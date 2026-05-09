"путін втрачає контроль": The Economist опублікував анонімну колонку про кризу російської влади

В російських коридорах влади відбувся тектонічний зсув на рівні відчуттів.

У британському журналі вийшла анонімна колонка під назвою "владімір путін втрачає контроль над росією", автором якої називають колишнього високопосадовця російського уряду.

Про це повідомляє The Economist .

У матеріалі йдеться про те, що війна проти України та внутрішні процеси в рф поступово підривають стійкість системи, створеної кремлем.

Автор стверджує, що серед російських чиновників, губернаторів та бізнес-еліт відбулася помітна зміна риторики. Якщо раніше представники влади говорили про дії кремля як про "наші", то тепер дедалі частіше називають війну та рішення президента росії "його історією", дистанціюючись від відповідальності за події.

У колонці зазначається, що російська політична система зберігає контроль завдяки страху та репресіям, однак поступово втрачає здатність формувати бачення майбутнього. Автор вважає, що вперше за роки правління путіна в росії почали уявляти майбутнє без нього.

Серед причин такого процесу називають зростання економічної ціни війни, інфляцію, підвищення податків, погіршення інфраструктури та посилення цензури. Також, за словами автора, російські еліти дедалі більше потребують чітких правил гри через масштабний перерозподіл активів усередині країни.

Окремо у статті йдеться про кризу російської ідентичності та зміну глобальної ролі рф. Автор зазначає, що війна проти –прискорила втрату її впливу та послабила традиційні важелі тиску.

На думку автора, кремль опинився у ситуації "цугцвангу", коли кожне нове рішення лише погіршує становище влади. Він вважає, що посилення репресій або нові військові конфлікти не здатні змінити тенденцію, а лише зроблять кризу більш небезпечною.