Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"путін втрачає контроль": The Economist опублікував анонімну колонку про кризу російської влади

09 травня 2026, 10:36
з вільних джерел
В російських коридорах влади відбувся тектонічний зсув на рівні відчуттів.

У британському журналі вийшла анонімна колонка під назвою "владімір путін втрачає контроль над росією", автором якої називають колишнього високопосадовця російського уряду.

Про це повідомляє The Economist .

У матеріалі йдеться про те, що війна проти України та внутрішні процеси в рф поступово підривають стійкість системи, створеної кремлем.

Автор стверджує, що серед російських чиновників, губернаторів та бізнес-еліт відбулася помітна зміна риторики. Якщо раніше представники влади говорили про дії кремля як про "наші", то тепер дедалі частіше називають війну та рішення президента росії "його історією", дистанціюючись від відповідальності за події.

У колонці зазначається, що російська політична система зберігає контроль завдяки страху та репресіям, однак поступово втрачає здатність формувати бачення майбутнього. Автор вважає, що вперше за роки правління путіна в росії почали уявляти майбутнє без нього.

Серед причин такого процесу називають зростання економічної ціни війни, інфляцію, підвищення податків, погіршення інфраструктури та посилення цензури. Також, за словами автора, російські еліти дедалі більше потребують чітких правил гри через масштабний перерозподіл активів усередині країни.

Окремо у статті йдеться про кризу російської ідентичності та зміну глобальної ролі рф. Автор зазначає, що війна проти прискорила втрату її впливу та послабила традиційні важелі тиску.

На думку автора, кремль опинився у ситуації "цугцвангу", коли кожне нове рішення лише погіршує становище влади. Він вважає, що посилення репресій або нові військові конфлікти не здатні змінити тенденцію, а лише зроблять кризу більш небезпечною.

РосіявійнаВладімір Путін

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється