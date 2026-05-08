США розпочали масштабне розсекречення матеріалів про НЛО

Йдеться про десятки мільйонів документів, частина з яких існує лише у паперовому вигляді.

Міністерство війни США оголосило про початок масштабного процесу розсекречення матеріалів, пов’язаних із непізнаними аномальними явищами та НЛО.

Про це повідомили у відомстві за участю Офісу директора національної розвідки США.

За словами міністра війни США Піта Ґегсета, уряд розпочав пошук, аналіз і поступове оприлюднення архівних матеріалів, накопичених за десятиліття. Йдеться про десятки мільйонів документів, частина з яких існує лише у паперовому вигляді.

У Міноборони США зазначили, що публікація даних відбуватиметься поетапно – у міру перевірки документів та зняття грифів секретності. Через великий обсяг архівів і необхідність міжвідомчої координації процес може тривати роками.

У документах містяться матеріали про так звані «непояснені випадки» спостережень, щодо яких урядові структури наразі не мають остаточних висновків через нестачу даних або потребу в додатковому аналізі.

Американська влада також допускає залучення експертів із приватного сектору для вивчення окремих матеріалів.

У Міністерстві війни США наголосили, що розсекречення архівів є частиною політики прозорості та має забезпечити громадськості доступ до раніше закритої інформації.