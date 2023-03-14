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Рекордні видатки з часів Другої світової: Байден скерував у конгрес оборонний бюджет на $886 млрд – Reuters

14 березня 2023, 08:50
Рекордні видатки з часів Другої світової: Байден скерував у конгрес оборонний бюджет на $886 млрд – Reuters
Польща США
Загальна сума видатків на оборону на 2024 рік, яку Білий дім просить схвалити конгрес, на 28 мільярдів доларів перевищує минулорічні 858 мільярдів доларів.

Білий дім у понеділок скерував конгресу США проєкт оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік, який передбачає рекордні в мирний час витрати в розмірі $886 млрд

Проєкт передбачає виділення 842 мільярдів доларів на потреби Пентагону і 44 мільярдів доларів на програми, пов'язані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики та іншим відомствах.

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт оборонного бюджету США вперше передбачає закупівлю ракет та інших боєприпасів за багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для літаків і кораблів. Імовірно, це пов’язане з підготовкою до потенційного військового конфлікту з Китаєм, зауважує Reuters.

Він також прискорює темпи закупівлі Пентагоном винищувачів п’ятого покоління F-35, які будуть основою повітряної могутності США в найближчому майбутньому, передбачає модернізацію ядерної "тріади" США, суднобудування і розвиток космічного потенціалу.

Також проєкт може похвалитися історично великим бюджетом на дослідження для Пентагону – 145 мільярдів доларів, призначених для розробки нових видів зброї, як-то гіперзвукові ракети, які запускаються у верхні шари атмосфери і можуть оминати навіть найсучасніші радарні системи.

Допомога Україні з боку міністерства оборони США в проєкті бюджету на 2024 фінансовий рік залишилася такою ж, як і в попередньому році – 300 мільйонів доларів. Це у відомстві пояснили постійною зміною потреб Києва на полі бою; в разі необхідності додаткового фінансування може бути підготовлений ще один додатковий запит.

З моменту повномасштабного вторгнення росії США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів. Бюджет Білого дому, оприлюднений минулого тижня, передбачає 6 мільярдів доларів від Пентагону та Державного департаменту для України та інших європейських союзників.

 

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