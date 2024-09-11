Республіканці закликають Байдена скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів углиб рф

Відповідного листа низка законодавців скерувала главі держави.

Група провідних республіканців у Палаті представників написала президенту Джо Байдену листа, закликаючи його зняти обмеження на використання наданих США систем озброєння великої дальності та дозволити Києву завдавати ударів по цілях у глибині росії.

Про це пише CNN.

Законодавці-республіканці стверджують, що обмеження перешкодили здатності України перемогти у загарбницькій війні з росією та “дали силам Кремля притулок, з якого вони можуть безкарно атакувати Україну”.

"Адміністрації давно час змінити курс і скасувати обмеження, що залишилися, на використання Україною зброї, наданої США, проти законних військових цілей у росії", — написали законодавці.

Лист підписали голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол, Голова Комітету Палати представників із розвідки Майкл Тернер, Голова Комітету Палати представників із питань збройних сил Майк Роджерс, Голова підкомітету з асигнувань Палати представників Кен Калверт, Голова підкомітету Палати представників із закордонних справ Томас Кін і Гельсінський комісар Річард Хадсон.

Минулого тижня міністр оборони Ллойд Остін відкинув думку про те, що скасування обмежень і глибше проникнення в росію є “срібною кулею”, заявивши, що “немає жодної можливості, яка сама по собі стане вирішальною в цій війні”.

"В росії є багато цілей, це очевидно, бо це велика країна. І Україна має багато можливостей щодо (безпілотних літальних апаратів) та інших речей, щоб вражати ці цілі", — сказав Остін на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Німеччині в п’ятницю.

Американський чиновник повідомив, що Україна використала більшість із кількох сотень переданих їй ATACMS.

Як і у випадку з попередніми кроками, які США вжили для підтримки України на полі бою, у адміністрації є занепокоєння, що дозвіл Україні завдавати удари всередині росії може призвести до ескалації конфлікту та змусити росію ще більше звинуватити США в участі у війні.

Однак республіканські законодавці стверджують, що занепокоєння адміністрації щодо ескалації були невиправданими від першого дня війни.

"Ані використання Україною зброї, наданої США в росії, ані її військове вторгнення в російську Курську область – перша іноземна окупація російської території з часів Другої світової війни – не викликали ескалаційної відповіді росії", – написали вони.

Дебати щодо запиту України тривають, і деякі офіційні особи США очікують, що адміністрація дасть зелене світло українському запиту, тоді як інші кажуть, що, можливо, остаточною відповіддю буде "ні".

Український депутат повідомив CNN, що передача іранських балістичних ракет росії, можливо, стане достатнім агументом на користь зміни позиції адміністрації. У свою чергу, американський чиновник зазначив, що вони відстежували очікувану доставку ракет протягом кількох місяців, і США "взяли це до відома".

За оцінками американської розвідки, понад 90% російських літаків, які запускають керовані авіабомби та ракети проти України, базуються на аеродромах, які знаходяться щонайменше в 300 км від території, контрольованої Україною, що виводить їх за межі зони дії ATACMS.

"Ми очікуємо, що ця кількість продовжуватиме зростати. Наприклад, нещодавно росія перенесла місця пусків КАБів з двох аеродромів, які були розташовані ближче до фронту, на схід до аеродромів, які знаходяться поза зоною дії ATACMS", – сказав чиновник.

У своєму листі законодавці-республіканці стверджують, що у зоні дії ATACMS залишаються численні інші законні військові цілі.

США мають обмежений запас ATACMS, доступний для забезпечення України без впливу на військову готовність США, і використання зброї для ударів далеко всередині росії призвело б до виснаження українських запасів ATACMS, які можна було б використовувати для інших частин військової кампанії, наприклад у Криму.

Однак Україна стверджує, що в росії є об’єкти з виробництва зброї, які можуть бути в межах досяжності ATACMS і є гідними військовими цілями, повідомило CNN джерело, знайоме з позицією України.