рф активно атакує на двох напрямках на сході України та заволоділа там ініціативою – розвідка Естонії
Ділянка фронту поблизу Авдіївки, ймовірно, залишиться точкою, де російські окупанти докладатимуть основних зусиль, вважають в розвідувальному центрі.
Незважаючи на те, що обидві сторони зазнають значних втрат, за останньою інформацією українська оборона тримає удар. Утім, естонська розвідка не відкидає можливості захоплення Авдіївки. Це може статися, якщо ЗС рф продовжать перекидати на цю ділянку фронту значні сили.
На перебіг бойових дій також впливають вологі погодні умови, які призводять до непрохідності доріг. В естонській розвідці прогнозують, що протягом місяця або двох буде ускладнено пересування важкої техніки і бронемашин до затвердіння ґрунту після морозів.