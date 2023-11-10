рф активно атакує на двох напрямках на сході України та заволоділа там ініціативою – розвідка Естонії

Ймовірно, що як Збройні сили України, так і російські окупанти намагатимуться посилити свої позиції перед настанням зими.

російські окупанти цього тижня продовжили атаки з підвищеною інтенсивністю. Основні бої - на лінії Авдіївка-Мар’їнка в Донецькій області та лінії Куп’янськ-Сватове в Луганській області.

Про це повідомив Розвідувальний центр Сил оборони Естонії, передає ERR.

За його даними, в середньому російські окупанти атакували по 64 рази за добу - їм вистачає живої сили і техніки, щоб тримати українські війська під постійною напругою. До сьогодні окупаційні війська рф заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях.

Ділянка фронту поблизу Авдіївки, ймовірно, залишиться точкою, де російські окупанти докладатимуть основних зусиль, вважають в розвідувальному центрі. Незважаючи на те, що обидві сторони зазнають значних втрат, за останньою інформацією українська оборона тримає удар. Утім, естонська розвідка не відкидає можливості захоплення Авдіївки. Це може статися, якщо ЗС рф продовжать перекидати на цю ділянку фронту значні сили.