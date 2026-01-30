рф переорієнтувала удари на логістику під час "енергетичного перемир'я" – Зеленський

Також, як зазначив Зеленський, тривають атаки дронів по житлових кварталах.

На період так званого "енергетичного перемир'я" російська армія переорієнтувала удари на логістику.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці", - повідомив президент.

Також, як зазначив Зеленський, тривають атаки дронів по житлових кварталах.