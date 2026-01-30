рф переорієнтувала удари на логістику під час "енергетичного перемир'я" – Зеленський
30 січня 2026, 16:35
Володимир Зеленський
Також, як зазначив Зеленський, тривають атаки дронів по житлових кварталах.
На період так званого "енергетичного перемир'я" російська армія переорієнтувала удари на логістику.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці", - повідомив президент.
Зокрема, у Запоріжжі "Шахеди" вдарили по одному з районів міста, майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону та Нікополю.
"Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", - додав глава держави.
Нагадаємо, що у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора путіна з проханням на цілий тиждень утриматися від завдання ударів по Києву та ряду інших міст, на що той нібито погодився.