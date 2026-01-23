рф погодилася взяти участь у тристоронній зустрічі в ОАЕ
23 січня 2026, 08:55
До Абу-Дабі поїдуть представники міноборони країни-агресора.
У кремлі прокоментували переговори диктатора путіна з представниками Сполучених Штатів та участь у тристоронній зустрічі, яку напередодні анонсували США та Україна на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Про це пише "Українська правда".
Радник путіна Юрій Ушаков заявив, що зустріч його шефа зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, яка тривала понад три години і завершилася пізно вночі, була "конструктивною і гранично відвертою".
Сторони нібито "погодилися, що без вирішення територіального питання неможливо розраховувати на довгострокове врегулювання".
Ушаков підтвердив, що росія буде присутня в Абу-Дабі 23-24 січня на переговорах з Україною та США. Робочу групу ворога очолить начальник головного управління генштабу збройних сил рф Ігор Костюков.
Делегація, до якої увійдуть представники міноборони росії, "отримала від путіна чіткі інструкції".