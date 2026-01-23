рф погодилася взяти участь у тристоронній зустрічі в ОАЕ

До Абу-Дабі поїдуть представники міноборони країни-агресора.

У кремлі прокоментували переговори диктатора путіна з представниками Сполучених Штатів та участь у тристоронній зустрічі, яку напередодні анонсували США та Україна на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Радник путіна Юрій Ушаков заявив, що зустріч його шефа зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, яка тривала понад три години і завершилася пізно вночі, була "конструктивною і гранично відвертою".