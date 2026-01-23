Кличко вдруге закликав киян за можливості виїхати за місто

У Києві є складна ситуація у енергетиці. Росіяни можуть продовжити атакувати, тому мешканцям столиці варто запастися продуктами, водою, ліками, а якщо можливо – виїхати за місто.

"Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій", зазначив він.

За його словами, ситуація вкрай складна і "це може бути ще не найскладніший момент".

"Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", – повідомив мер.

Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву. В них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Також Кличко звернувся роботодавців і закликав організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

Він нагадав, що у кожному районі міста першою ланкою реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботуна місці в координації з міським штабом, є районна держадміністрація.

"Плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з главами районів. Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації", – додав Кличко.

Комунальники у столиці продовжують працювати цілодобово, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади.