Кличко вдруге закликав киян за можливості виїхати за місто

23 січня 2026, 12:50
Фото: uain.press
Також мер Києва закликав киян запастися продуктами, водою та ліками.
У Києві є складна ситуація у енергетиці. Росіяни можуть продовжити атакувати, тому мешканцям столиці варто запастися продуктами, водою, ліками, а якщо можливо – виїхати за місто.
 
Про це у Telegram написав мер Києва Віталій Кличко. 
 
"Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій", зазначив він.
 
За його словами, ситуація вкрай складна і "це може бути ще не найскладніший момент". 
 
"Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", – повідомив мер.
 
Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву. В них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.  У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.  
 
Також Кличко звернувся роботодавців і закликав організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу. 
 
Він нагадав, що у кожному районі міста першою ланкою реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботуна місці в координації з міським штабом, є районна держадміністрація. 
 
"Плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з главами районів. Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації", – додав Кличко.
 
Комунальники у столиці продовжують працювати цілодобово, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади.
 
