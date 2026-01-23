Зеленський обговорив зі США вільну економічну зону на Донбасі
23 січня 2026, 10:57
"Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", наголосив президент.
Під час учорашньої зустрічі українського і американського президентів обговорювали створення так званої зони вільної торгівлі на Донбасі. Дональд Трамп підтримує цю ідею.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
Він вважає, що ЗВТ була б корисною для українського бізнесу.
“Думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає”, – сказав він.
У рамковій угоді про мир на 20 пунктів, робота над якою триває, росія вимагає від України вивести війська з вільної частини Донецької і Луганської областей. Немає гарантії, на росіяни не заведуть на цю територію свою армію або не встановлять там проксі-владу. Україна проти відступу з території, яку росії не вдалося захопити, і вважає, що справедливо закінчувати війну по поточних лініях. США як компроміс пропонують створити на Донбасі вільну економічну зону. Зеленський вважає, що питання створення ЗВТ має вирішувати народ України на референдумі. Або ж ратифікувати Верховна Рада.