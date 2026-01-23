Зеленський обговорив зі США вільну економічну зону на Донбасі

"Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", наголосив президент.

Під час учорашньої зустрічі українського і американського президентів обговорювали створення так званої зони вільної торгівлі на Донбасі. Дональд Трамп підтримує цю ідею.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Він вважає, що ЗВТ була б корисною для українського бізнесу.