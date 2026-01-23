Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський обговорив зі США вільну економічну зону на Донбасі

23 січня 2026, 10:57
Зеленський обговорив зі США вільну економічну зону на Донбасі
"Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", наголосив президент.
Під час учорашньої зустрічі українського і американського президентів обговорювали створення так званої зони вільної торгівлі на Донбасі. Дональд Трамп підтримує цю ідею.
 
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
 
Він вважає, що ЗВТ була б корисною для українського бізнесу.
 
Думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає”, – сказав він.
 
У рамковій угоді про мир на 20 пунктів, робота над якою триває, росія вимагає від України вивести війська з вільної частини Донецької і Луганської областей. Немає гарантії, на росіяни не заведуть на цю територію свою армію або не встановлять там проксі-владу. Україна проти відступу з території, яку росії не вдалося захопити, і вважає, що справедливо закінчувати війну по поточних лініях. США як компроміс пропонують створити на Донбасі вільну економічну зону. Зеленський вважає, що питання створення ЗВТ має вирішувати народ України на референдумі. Або ж ратифікувати Верховна Рада.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється