Маск пожартував з "Ради миру" Трампа
23 січня 2026, 12:09
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Він поставив під сумнів її ефективність.
Американський мільярдер Ілон Маск публічно висміяв підхід президента США Дональда Трампа до розв'язання глобальних конфліктів. Він поставив під сумнів ефективність "Ради миру".
Про це повідомляє Clash Report в Telegram.
Попри колишню прихильність до Дональда Трампа, Ілон Маск не стримався від іронічних коментарів щодо зовнішньої політики Вашингтона.
22 січня в Давосі мільярдер висміяв те, як швидко та впевнено президент обіцяє завершити війни в Україні та Секторі Газа. Маск використав гру слів в англійській мові, де "peace" (мир) та "piece" (шматочок) звучать однаково.
Мільярдер буквально висміяв амбіції Трампа наступною фразою:
"Я чув про створення саміту миру. Здається, це було щось на кшталт "шматочок"? Знаєте, маленький шматочок Гренландії, маленький шматочок Венесуели. Все, чого ми хочемо, це мир".
Аудиторія зустріла жарт аплодисментами й сміхом.