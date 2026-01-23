Маск пожартував з "Ради миру" Трампа

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Він поставив під сумнів її ефективність.

Американський мільярдер Ілон Маск публічно висміяв підхід президента США Дональда Трампа до розв'язання глобальних конфліктів. Він поставив під сумнів ефективність "Ради миру".

Про це повідомляє Clash Report в Telegram.

Попри колишню прихильність до Дональда Трампа, Ілон Маск не стримався від іронічних коментарів щодо зовнішньої політики Вашингтона.

22 січня в Давосі мільярдер висміяв те, як швидко та впевнено президент обіцяє завершити війни в Україні та Секторі Газа. Маск використав гру слів в англійській мові, де "peace" (мир) та "piece" (шматочок) звучать однаково.