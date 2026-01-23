У росії вперше суд визнав, що крейсер "москва" був атакований українськими ракетами

2-й Західний окружний військовий суд, розташований у москві, ухвалив “вирок” у справі про затоплення крейсера: командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна заочно засудили до довічного строку за статтею про міжнародний тероризм.

Про це передає "Медіазона".

Пресслужба суду видалила новину невдовзі після публікації, але текст зберігся у "Медіазони". За версією російського слідства, Шубін наказав завдати ракетних ударів по крейсеру "москва", потопленому 14 квітня 2022 року в Чорному морі поряд з островом Зміїний, і фрегату "Адмірал Ессен", атакованому 2 квітня 2022 року. Російський суд також ухвалив стягнути з українського військового 2,2 мільярда рублів.

У пресрелізі суд вперше визнає, що по "москві" було завдано ракетного удару. Як відомо, раніше Міноборони рф стверджувало, що на крейсері сталася пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду. Українська влада ж повідомляла, що крейсер був атакований двома протикорабельними ракетами "Нептун»".

Там також наводяться офіційні дані про жертви: "Від вибуху, пожежі та диму загинуло 20 членів екіпажу крейсера, двадцяти чотирьом членам екіпажу було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а вісім людей — зникли безвісти, у тому числі в ході боротьби за живучість корабля, що тривала понад 6 годин". Через атаку по "Адміралу Ессену", за даними суду, було поранено одну людину