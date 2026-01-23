Санкційні нафтові танкери рф безперешкодно пройшли Ла-Маншем попри погрози Британії

Раніше британське Міноборони погрожувало танкерами "рішучими заходами".

Десятки нафтових танкерів, проти яких Велика Британія ввела санкції у відповідь на війну росії в Україні, пройшли через Ла-Манш цього місяця. Раніше британське Міноборони погрожувало танкерами "рішучими заходами".

Про це пише BBC.

Журналісти з’ясували, що на початку місяця уряд Британії отримав юридичні роз’яснення: санкційні танкери можна затримувати. Попри це, після того через Ла-Манш пройшли 42 таких судна, які відстежила BBC Verify.

Серед них був Sofos — танкер, який МЗС Великої Британії внесло до санкційного списку в травні 2025 року. Судно пройшло Ла-Манш після рейсу з Венесуели і зараз перебуває поблизу російського Санкт-Петербурга.

Дані сервісів відстеження суден свідчать, що Sofos завантажив нафту в росії в середині листопада, після чого попрямував до Туреччини, а далі — до Венесуели, де вимкнув транспондер. Супутникові знімки згодом зафіксували його в нафтовому терміналі Хосе у Венесуелі 22 та 23 грудня. 26 грудня сигнал судна знову з’явився вже за межами територіальних вод країни.

Танкер Nasledie, якому понад 20 років, також зайшов у Ла-Манш у січні. Судно перебуває під санкціями Великої Британії з травня 2025 року і входить до тіньового флоту з 2023 року.

Упродовж січня через Ла-Манш також проходили інші танкери, які під санкціями США та ЄС, але не Великої Британії.

BBC Verify виявила одне судно, яке вживало крайніх заходів, щоб уникнути виявлення, — морські експерти називають його "найтемнішим із тіньового флоту". Йдеться про танкер Arcusat: раніше він був під санкціями США під назвою Tia. 8 січня судно пройшло Ла-Манш, але його зупинила федеральна поліція Німеччини та розвернула ще до входу в німецькі води.

У січні міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що уряд готовий «посилити зашморг» навколо росії та вдатися до нових «рішучих дій» проти суден тіньового флоту. Вона зробила цю заяву після того, як посадовцям повідомили: військові можуть брати на абордаж і затримувати танкери відповідно до Закону про санкції та боротьбу з відмиванням коштів 2018 року.

Попри те що Британія допомагала силам США затримати танкер біля Ісландії на початку січня, а також Франції — у Середземному морі цього тижня, британські військові досі самостійно не затримали жодного судна тіньового флоту.

BBC Verify з початку січня зафіксувала шість танкерів, які працювали в Ла-Манші під фальшивими прапорами — тобто судна не зареєстровані в державах, під прапорами яких вони ходять. Згідно з Конвенцією ООН з морського права такі танкери можна затримати як судна без громадянства.