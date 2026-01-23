Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британський флот два дні стежив за військовими кораблями рф – ЗМІ

23 січня 2026, 14:07
Британський флот два дні стежив за військовими кораблями рф – ЗМІ
Фото:Reuters
ВМС Британії перехопили та супроводжували військовий корабель рф та нафтовий танкер.
Кораблі та авіація Королівського флоту Великої Британії цього тижня були задіяні для перехоплення та супроводу російських кораблів у Ла-Манші.
 
Про це передає Sky News із посиланням на Міноборони країни. 
 
Операція тривала два дні. У ній брали участь патрульні кораблі HMS Mersey та HMS Severn, що базуються в Портсмуті, а також вертоліт Wildcat.
 
Їх направили для перехоплення російського корвета “Бойкий” та нафтового танкера “Генерал Скобеев”, які прямували у бік Північного моря.
 
Як пише Reuters, про операцію стало відомо буквально через день після того, як Лондон підтримав висадку військових Франції на російський танкер "тіньового флоту".
 
Танкер рф відстежувався деякий час, перш ніж французькі ВМС захопили підсанкційне судно, поки воно проходило через Гібралтарську протоку. Операцію провели в рамках спроби припинити діяльність суден "тіньового флоту" російського режиму.
 
Нещодавно BBC News повідомило, що десятки підсанкційних російських танкерів проходять Ла-Маншем. Тіньовий флот перевозить нафти на суму від 87 до 100 млрд доларів на рік. 
флотБританіятіньовий флот

Останні матеріали

Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється