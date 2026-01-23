Британський флот два дні стежив за військовими кораблями рф – ЗМІ

ВМС Британії перехопили та супроводжували військовий корабель рф та нафтовий танкер.

Кораблі та авіація Королівського флоту Великої Британії цього тижня були задіяні для перехоплення та супроводу російських кораблів у Ла-Манші.

Про це передає Sky News із посиланням на Міноборони країни.

Операція тривала два дні. У ній брали участь патрульні кораблі HMS Mersey та HMS Severn, що базуються в Портсмуті, а також вертоліт Wildcat.

Їх направили для перехоплення російського корвета “Бойкий” та нафтового танкера “Генерал Скобеев”, які прямували у бік Північного моря.

Як пише Reuters, про операцію стало відомо буквально через день після того, як Лондон підтримав висадку військових Франції на російський танкер "тіньового флоту".

Танкер рф відстежувався деякий час, перш ніж французькі ВМС захопили підсанкційне судно, поки воно проходило через Гібралтарську протоку. Операцію провели в рамках спроби припинити діяльність суден "тіньового флоту" російського режиму.