Японія зупинила найбільшу у світі АЕС через кілька годин після її перезапуску
23 січня 2026, 14:55
Фото: Wikimedia Commons / МАГАТЕ
Причини інциденту наразі розслідуються, але поки невідомо, коли відновиться експлуатація реактора.
Оператор японської АЕС "Кашівадзакі-Каріва", яку називають найбільшою у світі, оголосив про зупинку роботи станції всього через кілька годин після її довгоочікуваного перезапуску.
Про це пише Japan Times.
Компанія Tokyo Electric Power (TEPCO) оголосила, що зупинить реактор № 6 після виявлення несправності. Цей блок запускали вперше за 13 років.
Саме компанія TEPCO була оператором всесвітньо відомої АЕС "Фукушіма-Даїчі", де 2011 року сталася радіаційна аварія, через яку Японія припинила роботу всіх 54 ядерних реакторів у країні. Нині працездатними вважаються 33 реактори, але Японія перезапустила лише 14 із них. Запуск на "Кашівадзакі-Каріва" є першим перезапуском реактора під управлінням TEPCO із часу аварії на "Фукушімі".
Оператор АЕС пояснив: через кілька годин після запуску спрацювала сигналізація на одному з стрижнів всередині реактора, тому було призупинено виведення контрольних стрижнів. Приблизно через 16 годин компанія оголосила, що проведе "планове тимчасове вимкнення", відключивши реактор, щоб провести повне розслідування причин сигналу.
"Ми не припускаємо, що розслідування та пов’язані з ним роботи завершаться за один чи два дні. На даний момент ми не можемо точно сказати, скільки днів це займе. Зараз наша головна мета — продовжити розслідування причин", — сказав на пресконференції керівник станції Такеюкі Інагаки.
АЕС "Кашівадзакі-Каріва" з сімома реакторами називають найбільшою у світі. Її загальна потужність становить 8,2 ГВт, чого достатньо для забезпечення електроенергією кількох мільйонів будинків. Планувалося, що у 2026 році буде запущений один блок потужністю 1,36 ГВт, іще один такої самої потужності — приблизно у 2030 році.
Новопризначена прем'єр-міністерка Санае Такаїчі підтримала перезапуск АЕС для зміцнення енергетичної безпеки й зменшення вартості імпортованого викопного палива, на яке припадає 60-70% виробництва електроенергії в Японії. Минулого року Японія витратила 10,7 трильйона єн (або 68 мільярдів доларів) на імпорт скрапленого природного газу й вугілля, що становить десяту частину загальних витрат на імпорт.