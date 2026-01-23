Японія зупинила найбільшу у світі АЕС через кілька годин після її перезапуску

Причини інциденту наразі розслідуються, але поки невідомо, коли відновиться експлуатація реактора.

Оператор японської АЕС "Кашівадзакі-Каріва", яку називають найбільшою у світі, оголосив про зупинку роботи станції всього через кілька годин після її довгоочікуваного перезапуску.

Про це пише Japan Times.

Компанія Tokyo Electric Power (TEPCO) оголосила, що зупинить реактор № 6 після виявлення несправності. Цей блок запускали вперше за 13 років.

Саме компанія TEPCO була оператором всесвітньо відомої АЕС "Фукушіма-Даїчі", де 2011 року сталася радіаційна аварія, через яку Японія припинила роботу всіх 54 ядерних реакторів у країні. Нині працездатними вважаються 33 реактори, але Японія перезапустила лише 14 із них. Запуск на "Кашівадзакі-Каріва" є першим перезапуском реактора під управлінням TEPCO із часу аварії на "Фукушімі".