рф розширює приховану мобілізацію та вербує громадян Латинської Америки воювати проти України

Кремль активно розширює географію прихованої мобілізації та залучає до війни проти України громадян країн Латинської Америки.

Вербувальники, за даними розслідувачів, пропонують іноземцям високі заробітки у цивільних сферах, соціальні гарантії та швидке отримання російського громадянства. Однак після прибуття до рф реальність часто виявляється іншою.

Зазначається, що у багатьох випадках у завербованих відбирають документи, позбавляють зв’язку з родинами та без належної підготовки відправляють на передову.

Прокуратура Перу розслідує щонайменше 36 таких випадків, кваліфікуючи їх як торгівлю людьми. МЗС країни повідомляє про 247 офіційних запитів щодо повернення громадян, які опинилися у складі російських військ.

У ЦПД наголошують, що такі дії свідчать про значні втрати російської армії та спроби компенсувати нестачу особового складу за рахунок іноземців. За даними Центру, вже ідентифіковано понад 28 тисяч іноземців, завербованих до лав окупаційних військ.