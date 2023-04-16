Рєзніков підбив підсумки переговорів у чотирьох країнах і назвав пріоритети України

Головною темою обговорень стала військова допомога.

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки переговорів з колегами у чотирьох країнах Європи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Резнікова, вродовж 10 днів, разом із командою, він відвідав Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест. Зокрема відбулися плідні зустрічі з міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їхніми командами.

При цьому він наголосив, що мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України.

"Під час візитів зустрічаємося з лідерами органів представницької влади, з виробниками, з медіа. Щоб мати максимально широке коло підтримки. Наші пріоритети відомі – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами", - сказав глава Міноборони.

Крім того, Резніков зазначив, що Україні цікаві платформи радянського зразка і особливо ракети та снаряди до них. Він пояснив, що ця зброя негайно виявляється на полі бою. А також системи західного виробництва, які забезпечують якісні переваги.

"Такі візити та зустрічі на політичному рівні дуже корисні, адже не лише допомагають підтримувати високу загальну динаміку, а й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань. Час для нас дуже важливий. Адже це збережені життя наших захисників та захисниць, захист наших мирних міст", – додав міністр.