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РНБО повідомила про введення нових сигналів хімічної та радіаційної небезпеки в окремих громадах

Окремі об’єднані територіальні громади в Україні запровадили кілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки через загострення ядерного шантажу з боку РФ.
РНБО повідомила про введення нових сигналів хімічної та радіаційної небезпеки в окремих громадах Фото: president.gov.ua

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Як розпізнати нові сигнали тривоги? Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію", – сказано в повідомленні.

У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

"Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення: негайно слідуйте до найближчого укриття; пам’ятайте про правило двох стін та двох виходів", – також сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що не планує напад на Україну.

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21 08 2022 17:25
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