РНБО повідомила про введення нових сигналів хімічної та радіаційної небезпеки в окремих громадах
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
"Як розпізнати нові сигнали тривоги? Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію", – сказано в повідомленні.
У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
"Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення: негайно слідуйте до найближчого укриття; пам’ятайте про правило двох стін та двох виходів", – також сказано в повідомленні.
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