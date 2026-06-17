Rolls-Royce вперше за 40 років збудує у Швеції нові ядерні реактори

Шведська енергетична група Videberg Kraft обрала британську компанію Rolls-Royce для реалізації масштабного проєкту зі спорудження трьох малих модульних ядерних реакторів (SMR).

У компанії зазначили, що послідовно працюють над розвитком нової атомної генерації та зміцненням енергетичної безпеки держави. Вибір технології Rolls-Royce став важливим кроком на шляху до реалізації цих планів. Згідно з проєктом, планується зведення трьох малих модульних реакторів потужністю по 470 МВт кожен. Загалом вони зможуть виробляти близько 12 ТВт-год електроенергії щороку без використання викопного палива.

Особливістю технології є модульний принцип виробництва, коли основні компоненти реактора виготовляються на підприємствах, доставляються на майданчик у готовому вигляді та збираються безпосередньо на місці експлуатації. Такий підхід дозволяє скоротити терміни будівництва та знизити витрати. Перший реактор може бути введений в експлуатацію орієнтовно у 2035 році.

Технологія малих модульних реакторів активно розглядається і в Україні як один із ключових напрямів розвитку енергетики після війни. У жовтні 2025 року у Верховній Раді презентували законопроєкт, який має дозволити приватним компаніям будувати ММР та залучати інвестиції у створення нових енергетичних потужностей.

Ще раніше колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна в межах "зеленого переходу" розглядає можливість спорудження до 20 малих модульних реакторів замість зруйнованих об’єктів теплової генерації. У березні 2023 року Енергоатом та Rolls-Royce SMR підписали меморандум про співпрацю щодо майбутнього впровадження технології малих модульних реакторів в Україні.

Крім того, у листопаді 2024 року Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері ММР у межах міжнародної програми FIRST. А навесні того ж року було підписано угоду між Енергоатом та Holtec International щодо розгортання в Україні виробництва компонентів для малих модульних реакторів. Малі модульні реактори розглядаються як один із найбільш перспективних напрямів розвитку атомної енергетики. Вони мають менші розміри, швидше будуються, потребують менших інвестицій на старті та можуть працювати як самостійно, так і в складі великих енергетичних систем.