Дипломати рф у Швеції заявили про "атаку на посольство" та показали фото

росіяни поскаржились, що правоохоронні органи Швеції лише формально фіксують атаки на їх посольство.

Посольство росії у Швеції заявило, що зазнало чергової атаки дронів.

Про це російське відомство написало у соцмережах.

"2 липня 2026 року приблизно о другій годині ночі посольство росії у Швеції зазнало чергової атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Один квадрокоптер скинув на територію дипломатичного представництва контейнер із червоною фарбою. Другий дрон, до якого було прикріплено імітацію саморобного вибухового пристрою, впав (ймовірно, не випадково) на нашу територію у безпосередній близькості до будівлі російського посольства", – повідомляють у посольстві.

Також у повідомленні зазначається, що подібні інциденти у Стокгольмі нібито мають систематичний характер. Російська сторона наголошує, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року Швеція зобов’язана забезпечувати безпеку та недоторканність іноземних дипломатичних установ на своїй території.

"Однак на практиці правоохоронні органи Швеції лише формально фіксують атаки на російське посольство. Жодних результатів розслідування цих провокацій, кількість яких уже сягає десятків, за більш ніж два роки так і не було досягнуто", – стверджується у заяві.

У зв’язку з цим у посольстві поклали відповідальність за можливі наслідки подібних атак на шведську сторону.