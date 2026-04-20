Рьопке піде з медіа у дронову компанію

20 квітня 2026, 20:55
Рьопке піде з медіа у дронову компанію
Журналіст змінює кар’єру та долучиться до виробника БпЛА.

Німецький журналіст і військовий оглядач Юліан Рьопке вирішив залишити медіа та перейти працювати до німецько-українського виробника безпілотників.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Рьопке підтвердив, що залишить Bild цього року, хоча планував оголосити про це пізніше, щоб зосередитися на роботі.

За його словами, він приєднається до компанії, яка працює з 2023 року та є одним із найбільших постачальників безпілотників для України. 

Підприємство розробляє рішення для підтримки Збройних сил України, однак не розкриває своєї назви з міркувань безпеки.

Журналіст також подякував редакції за 11 років роботи та пообіцяв оприлюднити більше деталей згодом. Наразі він продовжує виконувати свої професійні обов’язки.

Сьогодні ми також писали, що компанія Rheinmetall оголосила про виробництво морських дронів.

 

