Рьопке піде з медіа у дронову компанію

Журналіст змінює кар’єру та долучиться до виробника БпЛА.

Німецький журналіст і військовий оглядач Юліан Рьопке вирішив залишити медіа та перейти працювати до німецько-українського виробника безпілотників.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Рьопке підтвердив, що залишить Bild цього року, хоча планував оголосити про це пізніше, щоб зосередитися на роботі.

За його словами, він приєднається до компанії, яка працює з 2023 року та є одним із найбільших постачальників безпілотників для України.

Підприємство розробляє рішення для підтримки Збройних сил України, однак не розкриває своєї назви з міркувань безпеки.

Журналіст також подякував редакції за 11 років роботи та пообіцяв оприлюднити більше деталей згодом. Наразі він продовжує виконувати свої професійні обов’язки.

