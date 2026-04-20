Rheinmetall оголосила про виробництво морських дронів

Нові морські дрони Rheinmetall-Kraken отримали замовлення від НАТО.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall запустив серійне виробництво безпілотних надводних апаратів K3 Scout на корабельні Blohm+Voss у Гамбургу. Спочатку планується виготовляти близько 200 таких дронів на рік, з можливим подальшим збільшенням обсягів до 1000 одиниць.

Про це компанія повідомила 20 квітня.

Ці морські дрони створюються у партнерстві з британською компанією Kraken Technology Group у межах спільного підприємства Rheinmetall Kraken GmbH. K3 Scout може використовуватися як у військовій, так і у цивільній сферах залежно від комплектації. Дрони поки керуються дистанційно, проте в майбутньому зможуть діяти автономно.

Компанія вперше продемонструвала цей апарат у березні, і вже отримала замовлення від країн НАТО, повідомив керівник Rheinmetall Naval Systems Тім Вагнер.

Rheinmetall, що входить до німецького фондового індексу DAX, нещодавно придбав морську компанію NVL, до якої входить корабельня Blohm+Voss. Продавцем стала суднобудівна група Lürssen.

Важливо зазначити, що Україна вже успішно застосовує надводні дрони у протидії російській агресії. Перші такі безпілотники використовувалися Службою безпеки України у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті.

Відтоді технології активно розвиваються.