У Rheinmetall розкритикували рівень українських безпілотників

28 березня 2026, 14:58
У Rheinmetall розкритикували рівень українських безпілотників
Міноборони
Армін Паппергер заявив, що в українських дронах немає нічого інноваційного.

Директор німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в українських дронах немає нічого інноваційного, а їхнє виготовлення порівняв з "грою в Lego".

Про це йдеться в матеріалі Atlantic.

Коли журналіст Atlantic Саймон Шустер запитав у Паппергера, що для його бізнес-моделі означатиме прогрес України у виробництві дронів, той обурився і запитав, хто найбільші виробники безпілотників в Україні.

Шустер навів як приклад Fire Point і Skyfall, на що Паппергер назвав їх "українськими домогосподарками", у яких "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".

"Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: “Вау!” І це чудово. Ну і що? Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall", — заявив він

 

