ПОЛІТИКА

росія хотіла закінчити війну у 2024 році — Сирський

13 січня 2026, 13:26
Фото Міністерства оборони України
ЗСУ протягом минулого року вдалося зменшити кількість втрат на 13%.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що росіяни планували завершити війну проти України торік розгромом — захопивши решту територій Донецької, Луганської та Запорізької областей, правобережжя Херсонської області, окупувавши Одесу і відрізавши Україні вихід до моря.

У дописі на своїй сторінці у Facebook він зауважив, що ЗСУ не допустили критичних проривів окупантів, зірвали їхні плани та неодноразово змушували їх переносити фронтові дедлайни. 

"Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими", — розповів головком, додаючи, що тепер росіяни не можуть наростити своє угруповання, адже їхні втрати більші, ніж покриває мобілізація. 

Також у 2025-му ЗСУ далося зменшити чисельність власних втрат на 13%.

війнаОлександр Сирськийросія окупанти

