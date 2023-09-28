Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія може у жовтні домовитись з Іраном про купівлю балістичних ракет – ISW

28 вересня 2023, 08:52
росія може у жовтні домовитись з Іраном про купівлю балістичних ракет – ISW
Джерело: zn.ua
Країни ще з минулого року обговорюють поставки ракет.

росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, які мають радіус дії 300 і 700 кілометрів відповідно. Це може статися після того, як у жовтні закінчиться термін дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, котра накладає на Іран ракетні обмеження.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що високопоставлені іранські та російські військові оглянули озброєння і можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії обмежень ООН 18 жовтня.

"Резолюція Ради Безпеки ООН - це угода з Іраном у 2015 році, яка призупинила санкції ООН, пов'язані з ядерною програмою Ірану, і встановила дати закінчення терміну дії ракетних обмежень і санкцій, пов'язаних з озброєннями. Закінчення терміну дії обмежень дозволить Ірану експортувати ракети і пов'язані з ними технології без міжнародного нагляду, що надасть йому можливість задовольнити російські потреби", - зазначають у звіті.

Водночас міністр оборони Мохаммад Аштіані заявив, що після закінчення терміну дії ракетних обмежень Ірану готовий розвивати оборонні та стратегічні відносини з «усіма незалежними та союзними країнами».

Нагадаємо, Іран заявив про створення вдосконаленого безпілотника Mohajer-10 зі збільшеною дальністю та тривалістю польоту, а також більшим корисним навантаженням. Названа дальність його польоту – 2 000 км, тривалість – до 24 годин, корисне навантаження – до 300 кг, що вдвічі більше, ніж у безпілотника Mohajer-6.

Іранракетивійна в Українірф тероризм

Останні матеріали

Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 09:30
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 09:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється