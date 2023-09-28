росія може у жовтні домовитись з Іраном про купівлю балістичних ракет – ISW

Країни ще з минулого року обговорюють поставки ракет.

росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, які мають радіус дії 300 і 700 кілометрів відповідно. Це може статися після того, як у жовтні закінчиться термін дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, котра накладає на Іран ракетні обмеження.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що високопоставлені іранські та російські військові оглянули озброєння і можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії обмежень ООН 18 жовтня.

"Резолюція Ради Безпеки ООН - це угода з Іраном у 2015 році, яка призупинила санкції ООН, пов'язані з ядерною програмою Ірану, і встановила дати закінчення терміну дії ракетних обмежень і санкцій, пов'язаних з озброєннями. Закінчення терміну дії обмежень дозволить Ірану експортувати ракети і пов'язані з ними технології без міжнародного нагляду, що надасть йому можливість задовольнити російські потреби", - зазначають у звіті.

Водночас міністр оборони Мохаммад Аштіані заявив, що після закінчення терміну дії ракетних обмежень Ірану готовий розвивати оборонні та стратегічні відносини з «усіма незалежними та союзними країнами».

Нагадаємо, Іран заявив про створення вдосконаленого безпілотника Mohajer-10 зі збільшеною дальністю та тривалістю польоту, а також більшим корисним навантаженням. Названа дальність його польоту – 2 000 км, тривалість – до 24 годин, корисне навантаження – до 300 кг, що вдвічі більше, ніж у безпілотника Mohajer-6.