росія намагається змусити Україну витратити боєприпаси для своїх систем ППО Patriot – Business Insider

Експерти назвали можливі причини, чому російські обстріли українських міст посилилися саме зараз.

Нещодавній потужний ракетний обстріл України з боку росії призвів до масштабних руйнувань, але може мати і більш конкретну мету.

Крім спроб знищити цілі своїх ударів, росія, ймовірно, намагається змусити Україну витрачати дорогоцінні боєприпаси для своїх систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише Business Insider.

Без захисту, який забезпечують ці системи, росія зможе завдати набагато більшої шкоди, не боячись, що її удари будуть невдалими.

І зараз особливо вдалий час для спроб виснажити українські запаси ракет для Patriot. Тому що вагання Конгресу щодо продовження американської допомоги може обмежити можливості України отримувати нові боєприпаси. Дослідниця російської політики і старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень доктор Джейд МакГлінн вважає, що виснаження запасів ракет для Patriot і інших установок - це «очевидна частина» російської стратегії.

"Patriot, безумовно, в центрі уваги російської пропаганди всередині країни", - зазначила вона.

Вона також сказала, що на рішення росії, ймовірно, впливають й інші фактори. Схожу ідею також висловив Ярослав Трофімов, головний кореспондент The Wall Street Journal з питань міжнародних відносин. Він припустив, що росія прагне знищити українські запаси ракет Patriot в надії, що потім зможе знищити самі батареї. А їх буде набагато важче замінити. Він додав, що це ж можна сказати і про боєприпаси для іншої української системи ППО - NASAMS.

Україна отримала 5 батарей Patriot від США, Німеччини і Нідерландів. Вони можуть відстежувати 100 цілей на відстані 90 кілометрів. Саме Patriot знищують найбільш передові російські ракети включно з тими, які, згідно з твердженням Москви, нібито неможливо зупинити. У грудні Україна заявила, що отримає більше систем Patriot від західних країн, в тому числі від Німеччини. Втім, жодних подробиць озвучено не було.

Тим часом, республіканці в Сенаті заблокували запит президента Джо Байдена на подальше фінансування, заявивши, що схвалять його лише в тому випадку, якщо спочатку будуть задоволені їхні вимоги щодо південного кордону США. Це змусило держсекретаря Ентоні Блінкена попередити минулого місяця, що "у нас майже закінчилися гроші, які нам потрібні, і у нас майже закінчився час".

МакГлінн каже, що події у Конгресі можуть пояснити, чому росія чекала до аж кінця грудня, щоб почати свої масштабні обстріли.

"Було незрозуміло, чому росія так довго чекала, щоб почати обстрілювати інфраструктуру, якщо пригадати минулий рік. Але це має сенс в контексті відсутності рішення в США щодо оборонної допомоги Україні", - сказала вона, зазначивши, що у 2022 році атаки почалися приблизно в жовтні.

Аналітик Chatham House Кейр Джайлз більш скептично налаштований. Він сказав Business Insider, що росія, ймовірно, проводить ракетну кампанію за власним графіком і знає, що "обмежений обсяг поставок з-за кордону буде незалежно від того, чи перекриють американський кран, чи ні". Але, за його словами, відсутність гарантованої підтримки з боку США робить ситуацію набагато складнішою для України, змушуючи її приймати жорсткі рішення щодо того, коли використовувати свої засоби оборони.

Раніше повідомлялось, що 3 січня Північноатлантичний альянс заявив, що його закупівельний підрозділ підтримає групу країн-членів включно з Німеччиною, Нідерландами, Румунією та Іспанією, уклавши контракт на купівлю до 1000 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Угода досягнута на тлі масованих ракетних обстрілів України, під час яких Patriot показує свою ефективність.