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росія нарощує виробництво зброї, використовуючи масовість для перемоги України – The Washington Post

19 квітня 2024, 16:26
росія нарощує виробництво зброї, використовуючи масовість для перемоги України – The Washington Post
Фото:Forbes
рф наростила виробництво для поповнення запасів стандартної зброї і боєприпасів, а цього вистачить, щоб воювати проти України ще, принаймні, протягом наступних двох років.

Така протверезлива оцінка для Києва, якому не вистачає зброї і солдатів і який втрачає позиції на полі бою. 

Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post.

Разом з тим, кремль намагається розширити можливості і розробити сучасне озброєння, яке могло б поліпшити бойові дії армії. 

Проте між цим, кремлю все ж таки вдалося отримати перевагу з чисельності живої сили і здатності озброїти її старою, але надійною зброєю і готовності зазнавати важких втрат.

росія поставили економіку на військові рейки і змусила підприємства працювати з перевантаженням для виробництва чи ремонту старого обладнання, а також закупивши деталі в Ірану, Китаю і Північної Кореї. Таким чином росія несподівано оговталася від ранніх втрат в Україні.

"росія більше не виробляє своєї сучасної бойової техніки, але виробляє набагато більше простого робочого обладнання, гвинтівок, снарядів, масової зброї для солдатів", - сказав російський економіст Микола Кульбака.

росіяни переозброїлися і відремонтували радянську техніку. 

Деталі з Китаю, Північної Кореї та Ірану не багато, але їх наявність демонструє здатність москви обходити санкції.

Обладнання радянських часів, включно з ракетами і керованими авіабомбами, компенсувало нездатність окупантів застосовувати більш нове озброєння - як танки "Армата", які теоретично могли б конкурувати з американськими "Abrams" і "Leopard".

Топ російські чиновники, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу, назвають рекордні цифри, повідомляючи путіну, що військово-промисловий комплекс учетверо збільшив виробництво бронетехніки, вп'ятеро збільшив поставки танків і майже вдвічі збільшив виробництво безпілотників і артилерійських снарядів.

Експерти вважають, що поставки наявної техніки обмежені і що ключовим завданням для рф є розвиток потенціалу зі створення нових бойових машин.

ВПКРосіявійна в Україні

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