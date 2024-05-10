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ПОЛІТИКА

росія наростила експорт нафтопродуктів до Сінгапуру до рекордного рівня цього року – Reuters

10 травня 2024, 16:06
росія наростила експорт нафтопродуктів до Сінгапуру до рекордного рівня цього року – Reuters
Поставки можуть сягнути максимуму в травні.

За оцінками, потоки російської нафти (лігроїну) до Сінгапуру в травні зростуть до найвищого рівня цього року, оскільки нафтопереробні заводи рф відновлюються після атак безпілотників, і ця тенденція буде продовжуватися, адже більше потужностей вводяться в експлуатацію.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що імпорт Сінгапуром російської нафти, ключового інгредієнта для виробництва пластмаси і текстильного волокна, зросте в травні приблизно до 415 000 метричних тонн.

При цьому імпорт нафти з росії до Сінгапуру зріс у квітні до найвищого рівня цього року - 329 955 тонн. Це призвело до збільшення загального імпорту нафти в Сінгапур за квітень до 998 408 тонн у порівнянні з 920 626 тонн роком раніше.

Видання вказує, що Туапсинський нафтопереробний завод "Роснафти" вже відновив переробку на початку цього місяця після тривалого простою через атаку дронів. І тепер очікується, що в травні завантаження зросте приблизно на 16% до 180 000 тонн.

Також компанія "Новатек" у середині червня планує почати випробувальні роботи нової установки з переробки газу потужністю 3 мільйони метричних тонн на рік на своєму газоконденсатному комплексі в порту Усть-Луга на Балтійському морі. Це може дозволити їй збільшити експорт нафти до рівня 550 000 і 600 000 тонн на місяць з 350 000 до 370 000 тонн на даний час.

Минулого року росія наповнила азіатські ринки своєю нафтою після того, як країни Заходу запровадили проти неї санкції. На частку росії припало 25% загального імпорту нафти в Азію 2023 року.

Країни Заходу 2022 року запровадили санкції та стелю цін на російську нафту, проте повноцінно зупинити потоки нафти та нафтопродуктів не вдалося. кремль обходить обмеження і намагається переорієнтувати свої поставки на інші ринки.

Тож уже 2024 року Україна почала атакувати дронами російські НПЗ, що завдало певного удару по нафтовій сфері рф. Видання Foreign Affairs писало, що українські удари по російських нафтопереробних заводах зараз роблять те, чого не зміг досягти режим санкцій Заходу.

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