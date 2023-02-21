росія ніколи не переможе Україну. Байден виступив з історичною промовою

США і надалі захищатиме суверенітет та демократію України. Байден закликав партнерів підтримувати Україну.

Рік тому почалася кровопролитна війна росії проти України. Тоді очікувалося падіння Києва, проте Київ міцно стоїть і, щобільше, він є вільним. З цього розпочав свій виступ американський лідер Джо Байден у Варшаві 21 лютого. промова приурочена до роковин вторгнення росії в Україну

Президент Джо Байден констатував, що український народ і весь світ разом витримали нелегке випробування.

"путін думав, що ми відступимо. Він помилявся. Всі ми занадто згуртовані.Через рік усі можуть переконатися, що демократія не просто працює, – вона перемагає. російський президент може не сумніватися – підтримка союзників ніколи не стане меншою, а українці боролися за свою рідну землю і продовжать це робити до переможного кінця,"– зазначив президент США.

Джо Байден заявив, що російський диктатор володимир путін, який розв'язав жорстоку війну в Україні, уже втратив свої сили.

"путін втратив свою силу, а українці будуть далі воювати за свою землю. Демократія є, була і буде назавжди. Тому ми говоримо про мир. Це те, що я хотів передати українцям. І президент Зеленський сказав, що наша боротьба сьогодні означатиме те, як житимуть наші діти та онуки", - сказав очільник Америки.

На переконання Байдена, Україна ніколи не стане на коліна перед рф і не потрапить під владу кремля, попри всі воєнні злочини росіян.Байден закликав світ "не відвертати очі" від воєнних злочинів росіян в Україні.

"російські військові та найманці скоїли військові злочини: вбивали цивільних, ґвалтували жінок, бомбардували житлові будинки, крали українських дітей. Вони руйнували школи та дитбудинки. Ніхто не повинен відвертати очі від цих злочинів, які росія здійнила в Україні", – наголосив Байден.

Окремо, американський лідер звернувся до росіян і наголосив, що, попри заяви путіна, США не збираються руйнувати чи атакувати росію.

"Я хочу звернутися до громадян росії. Сполучені Штати Америки не збираються руйнувати росію, ми не збираємось атакувати росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами, вони ніколи не були ворогами. Це трагедія", - наголосив Байден.

Він підкреслив, що рішення почати цю війну ухвалив сам путін. Він може її і зупинити шляхом виведення своїх військ з України.

"президент путін обрав війну, і це його вибір — як довго триватиме ця війна. Він може зупинити війну. Якщо росія припинить цей напад і вийде з України - це буде кінець війни, якщо Україна припинить протистояти ворогові - це буде кінець України", - заявив Байден і додав, що в будь-якому випадку Україна зможе постояти за себе.

Також Президент США Джо Байден повідомив, що цього тижня буде оголошено про нові санкції проти росії за агресію проти України та її громадян.

"Потрібно, щоб росія заплатила ціну за свої злочини. Будь оголошені нові санкції разом із нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарені за злочини, вчинені росіянами. Захист свободи - це питання не одного року чи періоду. Це завжди важливо", - оголосив лідер Америки.