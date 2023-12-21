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росія погрожує "симетричною відповіддю" в разі конфіскації її заморожених активів у Європі

21 грудня 2023, 19:07
росія погрожує
Фото: Reuters
Щонайменше з осені 2022 року влада Євросоюзу обговорює можливість використання цих активів.

москва готова дати "симетричну відповідь" на використання доходів від заморожених у Європі російських активів.

Про це заявив міністр фінансів рф Антон Сілуанов, повідомляє Радіо Свобода.

"Якщо таке рішення ухвалюється, то абсолютно симетрична відповідь буде з боку російської федерації. У нас теж достатньо активів, які тут заморожені. Це наші зобовʼязання за паперами, дивідендами, тими, що складають наші зобовʼязання перед іноземними контрагентами з недружніх країн", – цитують слова міністра російські офіційні інформагенції.

Силуанов також додав, що заморожені в рф активи принесли "істотний дохід", який російська влада готова використати, якщо аналогічне рішення буде ухвалене на Заході.

Країни Заходу після початку повномасштабної війни в Україні заморозили приблизно половину золотовалютних резервів Банку росії – близько 300 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів перебуває в Європі. 

Влітку 2023 року спеціальна робоча група ЄС дійшла висновку, що законних підстав для конфіскації російських активів немає. Через це група зосередилася на вивченні варіантів тимчасового використання активів, у тому числі реінвестування з метою отримання прибутку.

У жовтні влада Бельгії, на території якої перебуває значна частина заморожених активів Центробанку рф, оголосила, що передасть Україні 1,7 мільярда євро податків, отриманих із доходів від російських активів. У грудні генеральна прокуратура Німеччини повідомила, що планує конфіскувати та передати до бюджету країни заморожені російські активи на суму понад 720 мільйонів євро.

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