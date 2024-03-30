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росія щомісяця мобілізовує по 30 тисяч людей, щоб продовжувати захоплювати українські землі – міноборони Британії

30 березня 2024, 16:49
росія щомісяця мобілізовує по 30 тисяч людей, щоб продовжувати захоплювати українські землі – міноборони Британії
Фото: з вільного доступу
рф продовжує атаки на Авдіївському напрямку та інших ділянках фронту.

росія продовжує мобілізацію і, ймовірно, щомісяця мобілізовує по 30 тисяч військових, щоб продовжувати війну в Україні. 

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У британській розвідці припустили, що країна-агресорка росія щомісяця мобілізовує близько 30 тисяч нових військовослужбовців для війни проти України. Це дозволяє росії зазнавати великих втрат і продовжувати атаки на виснаження українських Збройних сил. 

Також противник зберігає значну кількісну перевагу у війні за рахунок боєприпасів і техніки.

За даними звіту, росія продовжила атаки на кількох інших ділянках фронту, але за останні тижні не досягла значного прогресу. Зокрема, російські війська продовжують поступово просуватися на захід від Авдіївки Донецької області. 

А наприкінці березня армія окупантів взяла під контроль два села — Тоненьке та Орлівку та продовжують тиснути на інші населені пункти в цьому районі.

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