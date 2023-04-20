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росія створила нову групу військ на півдні України — розвідка Британії

20 квітня 2023, 10:39
росія створила нову групу військ на півдні України — розвідка Британії
Днями Кремль випустив прес-реліз про візит президента путіна на окупований росією південь України, в якому була вказана нова організація окупаційних військ.

На думку британських військових, росія змінює організації окупаційних військ в Україні, ймовірно, через великі втрати. 

Йдеться в Twitter міністерства оборони Британії. 

Таким чином, використовуючи російське написання української річки Дніпро, у релізі описано, що президент відвідав "Дніпровську групу військ".

Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). росія використовує термін "група сил" у специфічному ключі, вказуючи на велике, організоване за завданням оперативне формування.

Так, на початку вторгнення російські війська були організовані в групи сил, кожна з яких прирівняна до своїх військових округів в рф, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

В розвідці Британії вважають, що існування очевидно нової групи військ свідчить про те, що початкова організація сил еволюціонувала, ймовірно, через значні втрати.

Місія Дніпровської групи військ , ймовірно, полягатиме у захисті південного сектору окупованої зони, особливо південно-західного флангу, який зараз позначений річкою Дніпро.

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