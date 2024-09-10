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ПОЛІТИКА

росія створила ракету для "Корнета", яка копіює український "Корсар" – Defence Express

10 вересня 2024, 19:18
росія створила ракету для
Фото: ukroboronprom.com.ua
Defence Express звернуло увагу на те, що нова російська розробка нагадує українських "Корсар".

росія розпочала розробку нової ракети для протитанкового комплексу "Корнет". російська розробка нагадує український протитанковий ракетний комплекс "Корсар".

Про це повідомляє Defence Express.

Як зазначає видання, нещодавно росіяни заявили про розробку ракети для протитанкового комплексу "Корнет". Нова ракета має індекс 9М134, а її розробкою займається тульське "КБ приборостроения".

За словами росіян, дана ракета має меншу вагу, та у чотири рази менше за штатну 9М133. Призначення нової ракети - ураження "середньоброньованих, легкоброньованої та неброньованої техніки". Водночас, ракета має тандемну бойову частину для протидії динамічному захисту. Вона має систему наведення "лазерна стежка", як і 9М133.

Defence Express звернуло увагу на те, що нова російська розробка нагадує українських "Корсар". Українська зброя також є легшою ракетою для ураження менш броньованих цілей у порівнянні із ПТРК "Стугна".

Варто зауважити, що ракета до "Стугни" РК-2С має калібр 130 мм та разом із пусковим контейнером важить 30 кг. А 107-мм РК-3К до "Корсара" вдвічі легша, але пробиває не менше 550 мм за динамічним захистом.

Однак росіяни під час розробки 9М134 пішли далі та розширили українську ідею. У російській версії ракети задекларована вага 6,2 кг разом із контейнером, калібр було зменшено до 82-мм. Вона може пробити броню завтовшки 250 мм. Цих характеристик не достатньо для того, щоб уразити танк у лобовій проєкції, але більш ніж вистачає для протидії БМП, БТР та MRAP.

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